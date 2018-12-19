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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çay yüklü tır yola devrildi, tonlarca çay yola saçıldı: 1 yaralı

Çay yüklü tır yola devrildi, tonlarca çay yola saçıldı: 1 yaralı

Yan yatan tırdan görüntü

Direksiyon Trol 

-Yola dökülen çayların temizlenmesi
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Sürmene ilçesinde çay yüklü tır yola devrildi. Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesinin Çamburnu mevkiinde Yahya Öztürk yönetimindeki 52 BD 044 plakalı tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi önünde meydana gelen kazada yan yatan tırın sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Rize’den yola çıkan tırın dorsesindeki çaylar karayoluna dökülürken, kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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