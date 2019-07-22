Çay tarlasına giren boz ayı böyle görüntülendi



- Rize’nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi'nde sabah saatlerinde çay tarlasında görüntülenen boz ayı ilgi çekti. İşe giderken bahçede bir hareketlilik gören mahalle sakinlerinden Volkan Balta, boz ayıyı cep telefonuyla yaklaşık 1,5 dakika görüntüledi. Boz ayının çay tarlasında rahat tavırlarla dolaşması ve daha sonra da çay fidanlarının üzerinden hoplayarak geçmesi saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri çeken Volkan Balta, bu bölgede domuz olduğunu ancak ayıların yerleşim yerlerinin bu kadar yakınına indiğini ilk kez gördüğünü ifade etti.

Balta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin altına da tarlalarda dikkatli olalım diye uyarıda bulunarak, “Kocaköprü sakinlerine duyurulur! Burada otobur ayı bulunmaktadır. Tarlalarda dikkatli olalım. El sallayışı çok samimiceydi” şeklinde not düştü.

