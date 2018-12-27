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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çay ocağında yaşanan hırsızlık kamerada... Ne bulduysa çaldı, çıkarken camı da kapadı

Çay ocağında yaşanan hırsızlık kamerada... Ne bulduysa çaldı, çıkarken camı da kapadı

Hırsızın dükkanı soymasının güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Çay Ocağı Hırsız 

-İşyerinden detay
-İşyeri sahibi ile röportaj
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da gece yarısı girdiği çay ocağından ne bulduysa çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Pişkin hırsız, çay ocağından çıkarken, kilidini kırdığı camı kapatmayı da ihmal etmedi. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerine bulunan bir çay ocağında saat 00.20’de meydana geldi. Hırsız, çay ocağının önündeki koltukta belli bir süre oturduktan sonra iş yerinin sürgülü camının kilidini kırarak içeriye girdi. Raflardan eşyaları çalan hırsız, ardından dükkanın paralarının olduğu çekmeceleri açarak paraları çaldı. 1 dakika 40 saniye içerisinde dükkandaki paraları ve değerli eşyaları çalan hırsız, çıkarken de kilidini kırdığı cami kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşadığı hırsızlık olayı karşısında üzgün olduğunu dile getiren iş yeri sahibi Şaban Göğne, “Olay gece dükkanda kimse yokken olmuş. Sabah 06.30’da dükkana geldim. Masa ve sandalyelerin yere düştüğünü gördüm. İlk başta bir şey anlamadım. Sonra dükkanın dağınık olduğunu görünce bir anormallik fark ettim. Hırsız mı girdi diye kamera kayıtlarına baktım. Dükkana hırsız girdiğini gördüm. Hırsız, kasadaki paraları ve bazı eşyaları çalmış. Bütün çekmeceleri kurcalamış. Emniyet güçlerine haber verdik. Parmak izi filan alındı. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Önemli olan paranın miktarı değil. Sabahın 06.00’sında işe geliyoruz. Böyle olaylar hoş olaylar değil” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ED-SLH-
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