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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çay kıyısında, ‘Ya taşarsa' nöbeti

Çay kıyısında, ‘Ya taşarsa' nöbeti

KÖPRÜDEN GENEL GÖRÜNTÜ

Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Çökme Tehlikesi 

-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması üzerine köprü ulaşıma kapandı. Vatandaş ve esnaf, sel nöbeti tutmaya başladı.
Günlerdir aralıklarla süren yağış, 50 km iç derinliklere kadar uzanan dağlardan gelen yağmur suları Alaplı Çayı'nın debisinin yükseltti. Çay debisinin metrelerce yükselmesinden dolayı iç kesimlerde bulunan dere yataklara yakın bazı evler boşaltıldı. Bir çok köy yolu sular altında kalırken, çay kenarında bulunan bazı evler tehlike nedeniyle boşaltıldı. Alaplı ilçesinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Su seviyesi kritik noktada olduğu gözlemlendi. Bu arada, Alaplı şehir merkezindeki eski köprüsü çayın yükselmesiyle çökme tehlikesine karşı zaman zaman yetkililer tarafından trafiğe kapatıldığı görüldü.

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