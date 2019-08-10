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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çay içerken öldürüldü

Çay içerken öldürüldü

Ölen şahsın görüntüsü

Tahkikat Silahlı Saldırı Alacak Verecek Meselesi Çay Ocağı Saldırı 

-Olay yerinden ve çevresinden detay
-Röportajlar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( ÇANAKKALE -EK)- Çanakkale'nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, olay, saat 10.30 sıralarında Tahtakale Sokağı'ndaki bir çay ocağında yaşandı. İsmail Kırca isimli kişi daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı M.Ö. tarafından 4 el ateş edilerek çay ocağı önünde vuruldu. Kırca kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde kaçan şüpheli M.Ö. polis tarafından kısa sürede yakalanırken olayla ilgili tahkikat sürüyor. Hayatını kaybeden İsmail Kırca'nın cesedi olay yeri incele polisi ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılacak.
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