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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çay görünümlü kaçak sigara sevkıyatı polise takıldı

Çay görünümlü kaçak sigara sevkıyatı polise takıldı

Polisin kolileri açması

Argo Polis Kaçak Sigara Kaçak Sigara 

-Kolilerden çay yerine sigara çıkması
-Bütün kolilerin açılması
-Sigaraların görüntüsü

( ADANA )- Adana'da polis, kargo ile gönderilen çay kutularının içinde 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi ADANA

- Adana'da polis kargo ile gönderilen çay kutularının içinden 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kargo şubesine kaçak sigara geldiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesindeki kargo şubesine baskın düzenledi.
Yapılan baskında 20 çay kolisi içinde 6 bin 870 kaçak sigara ele geçirildi. Polis sigaralara el koyarken zanlı ya da zanlıları yakalamak için de çalışma başlattı.
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