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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çay bahçesine uçan iş makinesi vinçle çıkartıldı İzle

Çay bahçesine uçan iş makinesi vinçle çıkartıldı İzle

İl makinasının çıkartılışı

İş Makinesi Kamera Çay Bahçesi Cep Telefonu Trol 

-İzleyen vatandaşlar
-Görüntü alan vatandaşlar
-Röpler

( RİZE )- İş makinesi çıkartılırken meraklılar telefona sarıldı RİZE

- Rize'de yamaçtan çay bahçesine yuvarlanan iş makinesi olay yerine gelen vinçle çıkartıldı. Meraklı vatandaşlar ise o anları görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Olay Rize Merkez’e bağlı Muradiye Belediyesinde meydana geldi. Belediyeye ait iş makinesini kullanan operatör Mehmet Kazdal, Köprübaşı Mahallesi'nde yol temizleme çalışması yaptığı esnada fren sisteminin çalışmaması sonucu iş makinesinin kontrolünü kaybetti ve araç yamaçtan aşağıya çay bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanan iş makinesinden atlayarak kurtulan Kazdal, kazadan yara almadan kurtuldu. İş makinesinin olay yerinden çıkartılması için ise bölgeye vinç çağırıldı. Vinçten uzatılan halata bağlanan iş makinesi çay bahçesinin içerisinden çekilerek çıkartıldı. Olay yerinde makinenin çıkartılışını izleyen meraklı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.
Olayı anlatan Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı operatörün burnunun bile kanamamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek “Yol temizliği yapan ekiplerimiz, makinemizin frenlerinin bir anda boşalmasıyla, operatörümüz de makineyi durduramayacağını anlayınca araçtan atlayarak kendini kurtardı, makine uçuruma gitti. Yol şartlarımız zor, arazi koşullarımız zor. Tek tesellimiz operatörümüzün burnu kanamadan kurtulması oldu” dedi.
İş makinesinden son anda atlayarak kurtulan operatör Mehmet Kazdal ise “Makinenin kovasını yere indirdim, araç stop etti. Stop edince bu araçların freni kullanılmıyor, iptal oluyor. Makine bir anda gitmeye başladı.
Baktım ki makine durmayacak kendimi aşağıya attım. Makine kendiliğinden aşağıya doğru indi, 2-3 takla attı” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)
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