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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çay bahçesinde oyuncakların kasalarından paraları böyle çaldılar

Çay bahçesinde oyuncakların kasalarından paraları böyle çaldılar

-GÜVENLİK KAMERASI-

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-HIRSIZLIK ANI
--AKTÜEL-
-OYUNCAKLARDAN GÖRÜNTÜ
-KASA BÖLÜMÜNDEN DETAY
-RÖPORTAJLAR
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir parka giren hırsızlar, oyuncak grubundaki para kasalarına zarar verip, demir paraları çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nın çocuk oyun grubu kısmında hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, oyuncakların para kasalarına zarar vererek, demir paraları çaldı. Sabah saatlerinde durumu fark eden park işletmecisi 'Barni' olarak tanınan Hüseyin Becerik, polise gidip şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekibi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili konuşan Barni Hüseyin, zararının yaklaşık bin lira civarında olduğunu kaydetti.

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