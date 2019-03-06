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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü İzle

- Çay bahçesinde kendi yaktığı ateşte yanarak öldü İzle

çay bahçesinden görüntü

Jandarma Cenaze Çay Bahçesi Gesi Yaşlı Adam 

-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Hayrat ilçesinde bir kişi çay bahçesini temizlerken yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti. Olay, Hayrat ilçesinin Dereyurt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde çay bahçesini temizlemek isteyen Celal Ersin (75), kestiği otlar için bir ateş yaktı. O esnada bahçesindeki otları kesmeye devam eden Ersin, dengesine kaybederek yaktığı ateşe düştü. Çevrede kimsenin olmaması nedeniyle alevlerden kurtarılamayan Ersin, ateşin arasında kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar büyüyen yangını görerek yaşlı adama seslendi. Bir yanıt alamayan mahalle sakinleri bahçede yaşlı adamın yanmış bedeniyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği ve yüzde 70’nin yandığı tespit edildi. Kendi yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybeden Ersin’in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından defnedilmek için İstanbul’a gönderildi. (OK-ÖS-Y)
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