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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: ''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor' - ANKARA Haberi

Çavuşoğlu: ''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor' - ANKARA Haberi

Çavuşoğlu: ''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine - Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.
(4)Çavuşoğlu, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'ye yönelik operasyon öncesinde Türkiye'ye bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ''YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez''

Alışveriş Basın Toplantısı Toplantı Irak 

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