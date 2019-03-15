Çavuşoğlu ve Yıldırım, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret etti - İSTANBUL
- Ziyaretten detaylar - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
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