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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’yi anlatan minyatür panoların açılışını yaptı

- Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’yi anlatan minyatür panoların açılışını yaptı

açılıştan görüntüler

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Minyatür Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türkiye’yi anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı. Belçika’da düzenlenen Suriye konulu 3’üncü Brüksel Konferansı’na katılmak amacı ile başkent Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde Türkiye’nin dört bir yanını anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.
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