Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi'yle görüştü - ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüşmesiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi'yle baş başa görüştü.Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Ürdün'ün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle Ankara 'da yaptığımız görüşmede bölgesel sınamaları değerlendirdik." ifadesini kullandı.