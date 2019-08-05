Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile bir araya geldi - ANKARA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi karşılaması ve kucaklaşması - Çavuşoğlu ve Safadi'nin tokalaşması - Safadi'nin 11. Büyükelçiler Konferansının düzenlendiği salona gelişiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
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