Çavuşoğlu: 'Türkiye ve Slovakya arasında ticaretimizi, ekonomik ilişkilerimizi arttıracağız' - İSTANBUL Haberi
Çavuşoğlu: "Türkiye ve Slovakya arasında ticaretimizi, ekonomik ilişkilerimizi arttıracağız" - İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ın basın toplantısıÇavuşoğlu: "Türkiye ve Slovakya arasında ticaretimizi ekonomik ilişkilerimizi arttıracağız"İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu: "Türkiye ve Slovakya arasında ticaretimizi, ekonomik ilişkilerimizi arttıracağız."