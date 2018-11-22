Çavuşoğlu: 'Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı, Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.