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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır' - ANKARA

Çavuşoğlu: 'Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır' - ANKARA

Çavuşoğlu: "Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısına katıldı, Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Misyon Basın Toplantısı Toplantı Sivil Toplum Hükümet 

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