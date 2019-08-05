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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Türk diplomatı da yeni diplomasinin öncüleri arasında' - ANKARA İzle

Çavuşoğlu: 'Türk diplomatı da yeni diplomasinin öncüleri arasında' - ANKARA İzle

Çavuşoğlu: "Türk diplomatı da yeni diplomasinin öncüleri arasında" - ANKARA - Salondan genel detay - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi - İstiklal Marşı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış törenine katıldı.
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Açılış Töreni Diplomat 

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