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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Sudanlıların hayır dualarını aldı - Bakan Çavuşoğlu, Hartum halkı ile bir araya geldi

- Çavuşoğlu, Sudanlıların hayır dualarını aldı - Bakan Çavuşoğlu, Hartum halkı ile bir araya geldi

bakan ve sudan halkı

( HARTUM ) - Çavuşoğlu, Sudanlıların hayır dualarını aldı- Bakan Çavuşoğlu, Hartum halkı ile bir araya geldi HARTUM

İmza Töreni Sudan Başkent 


- Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel halk ile bir araya gelerek çay satan kadınlara termos ve Türk çayı hediye etti. Çavuşoğlu, vatandaşların hayır dualarını da aldı. Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Sudan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başknet Hartum'da halk ile bir araya geldi. Çay satan kadınlar ile kısa süre sohbet eden Çavuşoğlu, onlara termos, çay ve kahve ürünlerini barından bir paket hediye etti. Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Hartumlulara ileten Çavuşoğlu, vatandaşların Türkiye için diledikleri hayır dualarını da aldı.
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