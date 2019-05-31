Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile görüştü - MEKKE Haberi
- Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis - Görüşmeden detaylarMEKKE - Dışişleri Babakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Dönem Başkanlığını devretmek üzere geldiği Suudi Arabistan'da, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.
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