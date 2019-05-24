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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çavuşoğlu: “Nazarbayev, Türk Dünyasının Birleşmesi İçin Çaba Sarf Etmiştir Ve Ortaya Büyük Bir Vizyon Koymuştur”

- Çavuşoğlu: “Nazarbayev, Türk Dünyasının Birleşmesi İçin Çaba Sarf Etmiştir Ve Ortaya Büyük Bir Vizyon Koymuştur”

Çavuşoğlu açıklama

( NURSULTAN ) - Çavuşoğlu: “Nazarbayev, Türk dünyasının birleşmesi için çaba sarf etmiştir ve ortaya büyük bir vizyon koymuştur” NURSULTAN

Başkent Elbaşı 


- Dışişleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nazarbayev, Türk dünyasının birleşmesi için çaba sarf etmiştir ve ortaya büyük bir vizyon koymuştur” dedi.
Dışişleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile başkent Nur Sultan'da yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Nazarbayev'in Kazak halkı ve Kazakistan için ortaya koyduğu vizyonu her zaman takdir ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’le görüşme gerçekleştirdik. Kendisine seçimler için bir kere daha başarılar diliyoruz. Kazakistan’ın kurucu birinci Cumhurbaşkanı Elbaşı Aksakalımız Nursultan Nazarbayev ile görüştük. Aksakalımız elbaşı Nazarbayev’in kurucu Cumhurbaşkanı olarak Kazakistan ve Kazak halkı için ortaya koyduğu vizyonu her zaman takdir etmişizdir. Ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusundaki liderliği ve gayretleri ve vizyonu için kendilerine bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Nazarbayev’in Türk dünyasının birleşmesi için çaba sarf ettiği ve büyük bir vizyon ortaya koyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Nazarbayev, Türk dünyasının birleşmesi için çaba sarf etmiştir ve ortaya büyük bir vizyon koymuştur. Ortaya koyduğu vizyon ve girişim sayesinde Türk Konseyi kurulmuştur. Kendisinin ve üye ülke devlet başkanlarının gayretleriyle Türk Konseyi daha aktif bir örgüt haline gelmiştir. Türk dünyasına yaptığı iyilik ve Türk Konseyi’ne yaptığı katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nazarbayev’e Türk Konseyi’nin Onursal Başkanlığı ünvanı verilmesi teklifinde bulunmuştur ve diğer üye kardeş ülkelerin Cumhurbaşkanlarının da desteğiyle oy birliğiyle karar verilmiştir. Böylelikle Türk Konseyi’nin kurulmasında ve bugünkü duruma gelmesinde büyük emeği olan elbaşı Nursultan Nazarbayev ömür boyu Türk Konseyi’nin onursal başkanı olmuştur. Bunu açıklamaktan onur duyuyorum. Bugün şahsıma ve heyetime zaman ayırdığı, bizleri kabul ettiği için de kendisine huzurlarınızda bir kere daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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