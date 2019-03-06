Çavuşoğlu: 'NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın' - BALIKESİR
Çavuşoğlu: "NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın" - BALIKESİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBALIKESİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir Altıeylül İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuştu.
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