Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti - İSTANBUL
- Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması - Görüşmeden detaylar - Bakan Çavuşoğlu'na KEİPA Onur Madalyası takdim edilmesiİSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti. Genel Sekreter Hajiyev, Bakan Çavuşoğlu’na, KEİPA Onur Madalyası takdim etti.
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