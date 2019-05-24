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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Kazakistanlı Mevkidaşı Atamkulov İle Görüştü - Çavuşoğlu: “ilişkileri Her Anlamda Geliştirmek İçin Çalışacağız”

- Çavuşoğlu, Kazakistanlı Mevkidaşı Atamkulov İle Görüştü - Çavuşoğlu: “ilişkileri Her Anlamda Geliştirmek İçin Çalışacağız”

çavuşoğlu görüşme

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-toplantıdan detay

( NURSULTAN ) - Çavuşoğlu, Kazakistanlı mevkidaşı Atamkulov ile görüştü- Çavuşoğlu: “İlişkileri her anlamda geliştirmek için çalışacağız” NURSULTAN

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistanlı mevkidaşı Beybut Atamkulov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Ortak Strateji Planlama Grubu (OSPG) V. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “İlişkileri her anlamda geliştirmek için çalışacağız” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov tarafından bakanlık binasında karşılanan Çavuşoğlu, Atamkulov ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmesini tamamlayan Çavuşoğlu ardından Ortak Strateji Planlama Grubu (OSPG) V. Toplantısı’na katıldı.
Çavuşoğlu, “Kardeş Kazakistan’da Nursultan şehrinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Size yeni görevinizde başarılar diliyorum. Bugün yıl sonuna doğru gerçekleştireceğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın hazırlığını yapıyoruz. İki dışişleri bakanı olarak iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri her anlamda geliştirmek için birlikte çalışacağız. Önümüzdeki süreçlerde hangi adımları atacağımızı değerlendirme fırsatı bulacağız. Kazakistan'da Elbaşı birinci cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev görevi bırakarak yeni bir Cumhurbaşkanı Kazakistan'da göreve geldi. Sayın Tokayev'i çok eskiden beri tanırız” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Ramazan bereketini paylaşmak üzere Kazakistan’da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya gelmişti.
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