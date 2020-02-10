- Çavuşoğlu, Karadağ’da Türk iş adamlarıyla görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ’da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerinde geldiği Karadağ’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tuzi Nizam Camii ve Fatih Mehmet Medresesi’ni ziyaretinin ardından Karadağ’da bulunan Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
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