Çavuşoğlu: 'İsrail'in Kudüs'te yeni oldu bittiler yaratma gayretlerini endişeyle takip ediyoruz' - İSTANBUL İzle
Çavuşoğlu: "İsrail'in Kudüs'te yeni oldu bittiler yaratma gayretlerini endişeyle takip ediyoruz" - İSTANBUL - Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul 'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.
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