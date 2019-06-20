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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisini açtı

- Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisini açtı

Çavuşoğlu’nun gelişi

Sosyal Medya İran Çekim İsfahan 

-Çavuşoğlu’nun THY çalışanları ile sohbet etmesi
-Çavuşoğlu’nun açılışı yapması
-Çavuşoğlu’nun ofisi gezmesi
-Çavuşoğlu’na hediyede bulunması
-Çavuşoğlu’nun THY çalışanları ile sohbet etmesi
-Detay
-Toplu fotoğraf çekimi

(İSFAHAN) İSFAHAN

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında İsfahan kentine geldi. Yarın da devam edeceği İsfahan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek olan Çavuşoğlu, İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının, satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ofisin açılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milli havayolumuz ve gururumuz Türk Hava Yolları’nın #İsfahan’da açtığı yeni ofis hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, THY çalışanları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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