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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi - İSFAHAN İzle

Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi - İSFAHAN İzle

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmesi - İmza töreni - İkilinin beraber görüntüleriÇavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldiİSFAHAN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.Çavuşoğlu ve Zarif başkanlığında yapılan heyetler arası çalışma toplantısının ardından bakanlar, ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki istişarelerin artırılarak güçlendirilmesi ve bu çerçevede iş birliğinin daha etkin hale getirilmesini hedefleyen İstişareler Planı metnini imzaladı.Toplantı sonrasında Bakan Çavuşoğlu, Zarif tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Zarif'in davetine icabetle çalışma ziyareti için dün İsfahan 'a gelmişti.

İran Toplantı Uluslararası İsfahan 

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