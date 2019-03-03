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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz' - İSTANBUL İzle

Çavuşoğlu: 'İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz' - İSTANBUL İzle

Çavuşoğlu: "İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmuyoruz" - İSTANBUL - Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul 'da düzenelenen Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

İran 

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