Çavuşoğlu: '(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır'- STRAZBURG
Çavuşoğlu: "(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır" - STRAZBURG - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıSTRAZBURG (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen tören sonrası açıklamalarda bulundu.
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