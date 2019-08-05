Çavuşoğlu: 'İdlip’te yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim'- ANKARA İzle
Çavuşoğlu: "İdlip’te yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim" - ANKARA - Salondan genel detay - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış törenine katıldı. (7)
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