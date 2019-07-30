- Çavuşoğlu, “İdlib’teki çatışmaların durması için Rusya’yla birlikte sorumluluğumuz var” - “Bizim beklentimiz tek Çin çatısı altında Uygurlu kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamasıdır” Haberi

-basına değerlendirme



( BANGKOK ) - Çavuşoğlu, “İdlib’teki çatışmaların durması için Rusya’yla birlikte sorumluluğumuz var”- “Bizim beklentimiz tek Çin çatısı altında Uygurlu kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamasıdır” BANGKOK



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “İdlib’teki çatışmaların durması için Rusya’yla birlikte sorumluluğumuz var” dedi.

52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, II. Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “ASEAN’ın çalışmalarına çok ciddi katkı sağlıyoruz. Bir yol haritamız var. Bu konuda da ASEAN’la birlikte çalışıyoruz. Bu ziyaretimde yaptığımız üçlü toplantıda bu güne kadar yaptıklarımızı gözden geçirdik. Bundan sonraki süreçte ASEAN’la ve ASEAN üyesi 10 ülkeyle ilişkilerimizi nasıl geliştireceğiz, yol haritamızı nasıl uygulayacağız bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Buraya gelmişken ikili görüşmelerimizi de yaptık. Tayland dışişleri bakanıyla yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Burada yeni hükümet kuruldu. Yeni kurulan hükümetle burada neler yapabiliriz. Buradaki FETÖ yapılanmasını tabi ki gündeme getirdik. Ayrıca burada bizim firmalarımız hem de büyük firmalarımız yatırım yapıyor. Onlara vermeleri gereken destekler konusunda da arkadaşlarımızın bize anlattıklarını aktardık ve firmalarımızın listesini dışişleri bakanına verdik” dedi.

“İdlib’teki çatışmaların durması için Rusya’yla birlikte sorumluluğumuz” Rusya’yla yaptığı ikili görüşmeye değinen Çavuşoğlu, “Rusya dışişleri bakanıyla ikili ilişkileri konuştuk. Vizeleri aşamalı olarak tamamen kaldırmak için neler yapılması gerekiyor bugün de değerlendirdik. S-400 konusu zaten gündemimizde. Suriye konusunu da enine boyuna ele aldık. İki gün sonra Nursultan’da Astana toplantısı gerçekleşecek. Burada teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirdikten sonra tekrar biraraya geleceğiz. Özellikle İdlib’teki çatışmaların durması için Rusya’yla birlikte sorumluluğumuz var. Bugün bunları da değerlendirdik. Diğer taraftan yine anayasa komisyonunun kurulması için artık geri sayım başladı diyebiliriz. Birlikte Cenevre’ye giderek genel sekreterin özel temsilcisiyle birlikte bunu açıklamak istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın ve liderlerin bilgisi doğrultusunda” ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün görüştüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ay başında Pekin ziyareti zaten başarılı bir ziyaretti. Sayın Cumhurbaşkanımızın Xi Jinping ile gündeme getirdiği konuların takibini bugün dışişleri bakanı olarak yaptık. Çin’le Karma Ekonomik Komisyon toplantılarımızı eylül ayında gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan önemli projelerin hayata geçmesi konusunda uzun zaman beri devam eden ortak çalışmalar var. Kuşak ve Yol Projesiyle orta koridor projesinin entegrasyonu konusunda yine neler yapmamız gerektiğini konuştuk” dedi.

“Bizim beklentimiz tek Çin çatısı altında Uygurlu kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamasıdır” Uygur Türkleri meselesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Uygur Türkleri meselesi Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de gündeme gelmişti. Bizim beklentimiz esasen tek Çin çatısı altında Uygurlu kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamasıdır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Türkiye’den o bölgeye bir heyet göndermemizi teklif etmişti. Daha sonra 24 Temmuz’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Büyükelçiliği bakanlığımıza gelerek bu daveti resmi bir şekilde ilettiler. Bugün de bunu konuştuk. Bu davete zaten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, prensip olarak olumlu cevap vermişti. O bölgeye Çin’in daveti üzerine değişik kurumlardan oluşan yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu yerinde görecekler. Dolayısıyla tüm bu konuları bugün Çin Dışişleri Bakanıyla değerlendirme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Tayland ziyareti kapsamında Bursa ve Gaziantep’in kardeş şehri olan Chiang Mai‘ya da gittiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Orada Vali ile Ticaret Odası yönetimi ile görüştük. Burada maalesef FETÖ’cüler geçmişte sözde Türkiye-Tayland Ticaret Odası adı altında kuruluş kurmuşlar. Bunların bizi temsil etmediğini esas buradaki iş adamlarımızın, büyükelçiliğimizin ve ticaret müşavirliğimizin muhatap olduğunu söyledik. O bölgede de maalesef FETÖ’nün yapılanması var. FETÖ’nün nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu yine onlara anlattık. Diğer taraftan ikili ticaret hacmimizi arttırmak için yine ticaret odalarıyla ve diğer kuruluşlarla neler yapacağımızı görüştük” şeklinde konuştu.



