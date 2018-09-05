Çavuşoğlu: '(İdlib'e) Saldırıdan sonra (Rusya ile) ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(İdlib'e) Saldırıdan sonra (Rusya ile) ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları cevaplamasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi. (4)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'e) Saldırıdan sonra (Rusya ile) ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu. Bunların yanlış olduğunu söyledik"