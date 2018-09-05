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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çavuşoğlu: '(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur' - ANKARA

Çavuşoğlu: '(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur' - ANKARA

Çavuşoğlu: "(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplamasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.
(3)Çavuşoğlu: "(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur"

Basın Toplantısı Toplantı İdlib Felaket Saldırı 

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