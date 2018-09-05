Çavuşoğlu: '(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları cevaplamasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi. (3)Çavuşoğlu: "(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur"