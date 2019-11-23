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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok İle Görüştü İzle

- Çavuşoğlu, Hollandalı Mevkidaşı Blok İle Görüştü İzle

görüşme

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( TOKYO ) - Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile görüştü TOKYO

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Japonya’da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
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