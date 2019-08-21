Çavuşoğlu: 'Her zaman Avrupa Birliği'ne diyoruz ki birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım' - ANKARA İzle
Çavuşoğlu: "Her zaman Avrupa Birliği'ne diyoruz ki birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım" - ANKARA - Toplantının yapıldığı salondan genel görüntü - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. - 1 -
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