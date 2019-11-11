Çavuşoğlu: 'Her alanda öğrencilerimizin başarılı olmasını hedefliyoruz' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Her alanda öğrencilerimizin başarılı olmasını hedefliyoruz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye çıkışı - Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti. (1)
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