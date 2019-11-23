- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı - Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı İzle

( TOKYO ) - Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı- Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldı TOKYO
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.
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