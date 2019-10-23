Çavuşoğlu: 'Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 km'nin altına tüm YPG'liler indirilecek, Kamışlı dahil' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 km'nin altına tüm YPG'liler indirilecek, Kamışlı dahil" - ANKARA
: - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (2)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını söyledi.
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