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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Çavuşoğlu: “FETÖ Hepimiz İçin Büyük Bir Tehlike Teşkil Ediyor”

- Çavuşoğlu: “FETÖ Hepimiz İçin Büyük Bir Tehlike Teşkil Ediyor”

Çavuşoğlu'nun konuşması

( BAKÜ ) - Çavuşoğlu: “FETÖ hepimiz için büyük bir tehlike teşkil ediyor” BAKÜ

Darbe Girişimi Kullar Terörizm Terör Örgütü Teröristler 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu davet üzerine geldiği Bakü’de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansında yaptığı konuşmada, “FETÖ hepimiz için büyük bir tehlike teşkil ediyor” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyrov’un daveti üzerine Bakü’ye geldi. Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Bakanlar Konferansına katılan Çavuşoğlu burada bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, “2016’da darbe girişimini engellediği için cesur Türk milletine teşekkür ediyorum. Milletimiz Türkiye’deki teröristleri durdurdu. Birçok dost ülkenin tehlikeyi gördükleri için bu terör organizasyonuna karşı önlem aldıklarını görüyorum. Bu okulların ve şirketlerin arkasında saklanan bir suç şebekesi lütfen bunlara kanmayın. FETÖ hepimiz için büyük bir tehlike teşkil ediyor. PKK masum sivilleri öldüren, Türkiye, Suriye, Irak ve hatta İran’da Türk ve Kürt, Arap ve Hristiyanları hedef alan başka bir terörist organizasyon” şeklinde konuştu.
DEAŞ terör örgütüne karşı da savaştıklarını ifade eden, Çavuşoğlu, “Biz DEAŞ’a karşı da savaşıyoruz. DEAŞ’a karşı sadece fiziki olarak savaşmıyoruz, aynı zamanda kendi hasta ideolojisine karşı da savaşıyoruz. Bütün terör organizasyonları aynıdır, iyi bir terör organizasyonu yoktur. Hepimiz onlara karşı aynı yaklaşımı sergilemeliyiz yoksa terörizm bir gün hepimizin kapısını çalacak. Biz, dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer haline getirmek için Bağlantısızlar Hareketi (NAM) üyeleri ile işbirliğine hazırız. Bağlantısızlar Hareketi’ne Filistin’i desteklediği için teşekkür ediyoruz” dedi.

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