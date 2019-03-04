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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz' - HATAY

Çavuşoğlu: 'Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz' - HATAY

Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz" - HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi ve vatandaşlar ile tokalaşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz."

Ateş Çemberi Teröristler 

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