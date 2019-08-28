Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Ratas tarafından kabul edildi - TALİN
- Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması - Estonya Başbakanı Jüri Ratas'ın şehir hakkında bilgiler vermesi - Heyetlerarası görüşmeden detaylarTALİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus’un Minsk kentindeki resmi temaslarının ardından Estonya ’nın başkenti Talin’e geldi. Bakan Çavuşoğlu, Estonya Başbakanı Jüri Ratas tarafından kabul edildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım