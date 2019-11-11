Çavuşoğlu: 'Eğitime yardım etmeye devam edeceğiz' - ANTALYA
Çavuşoğlu: "Eğitime yardım etmeye devam edeceğiz" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acun Ilıcalı ile sarılmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti. (6)
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