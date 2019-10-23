Çavuşoğlu: 'Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir" - ANKARA
: - AA Editör Masası - AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatının meşruiyetini kabullenmiştir"
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