Çavuşoğlu: 'DAEŞ terör örgütü bizim dinimiz İslamı suistimal etti diye o terör örgütünü desteklememiz mümkün mü' - ANKARA
Çavuşoğlu: "DAEŞ terör örgütü bizim dinimiz İslamı suistimal etti diye o terör örgütünü desteklememiz mümkün mü" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (5)
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