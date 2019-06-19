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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'DAEŞ terör örgütü bizim dinimiz İslamı suistimal etti diye o terör örgütünü desteklememiz mümkün mü' - ANKARA

Çavuşoğlu: 'DAEŞ terör örgütü bizim dinimiz İslamı suistimal etti diye o terör örgütünü desteklememiz mümkün mü' - ANKARA

Çavuşoğlu: "DAEŞ terör örgütü bizim dinimiz İslamı suistimal etti diye o terör örgütünü desteklememiz mümkün mü" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.
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İslam Toplantı Terör Örgütü 

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