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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli' - ANKARA
Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli" - ANKARA
: - Editör masasından genel detay - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (6)