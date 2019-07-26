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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı İle Görüştü

- Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı İle Görüştü

Görüşme detayı

( BANGKOK ) - Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı ile görüştü BANGKOK

Nonda Kano 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geldiği Tayland’da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Toplantısı'na katılmak üzere Tayland’a geldi. Çavuşoğlu, Tayland temasları kapsamında Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, geçtiğimiz saatlerde de Chiang Mai Valisi Sukprachai Iamsuwan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
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