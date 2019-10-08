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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke' - CEZAYİR

Çavuşoğlu: 'Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke' - CEZAYİR

Çavuşoğlu: " Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke" - CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi - Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum'un Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması - Detay Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayir 'de - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - " Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir 'in istikrarı Türkiye için de çok önemli" - " Cezayir devletine firmalarımıza güvendikleri için ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz"CEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Cezayir bu bölge için, İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir ’in istikrarı Türkiye için de çok önemli." dedi.

İslam 

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