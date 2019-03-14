Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi Video
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile görüşmesiBRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel 'de bir araya geldi.Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye - AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak için Brüksel 'de bulunuyor.
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