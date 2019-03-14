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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile görüşmesiBRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Georgios Katrougalos ile Belçika'nın başkenti Brüksel 'de bir araya geldi.Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye - AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak için Brüksel 'de bulunuyor.

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