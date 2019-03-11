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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile görüştü - ANTALYA

Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile görüştü - ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinden detaylarÇavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute ile görüştü - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık"ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Danışmanı Lute ile Antalya 'da bir araya geldi.Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Danışmanı Jane Holl Lute'a Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık." ifadesini kullandı.

Asad 

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